Abrabar defende passaporte sanitário em casas noturnas de Curitiba

A Abrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas) enviou nesta última sexta-feira (8) um ofício ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, defendendo a criação de um "acesso controlado" às casas noturnas da capital para vacinados ou portadores de testes negativos de Covid-19. O objetivo é evitar as restrições impostas por decreto publicado no última quarta-feira (6), que autorizou a abertura destes estabelecimentos após quase três meses de bandeira amarela. No ofício, a entidade também pede esclarecimentos a respeito de pontos do documento.

O acesso controlado defendido pela Abrabar valeria para clientes e colaboradores que tenham as duas doses da vacina contra a covid-19, teste RT-PCR ou Pesquisa de Antígeno negativos para o vírus.



"Assim, como é recomendado em eventos esportivos profissionais, para funcionar sem as restrições ao dançar com máscara e, também, revogando o distanciamento das mesas", disse Fábio Aguayo, presidente da Abrabar, em nota enviada pela entidade.





DECRETO

O decreto da Prefeitura de Curitiba nº 1.650/2021, publicado na última quarta-feira (6), liberou o funcionamento de casas de shows e casas noturnas na capital com 70% de ocupação e limitação máxima de mil pessoas.





Pistas de dança podem funcionar em área delimitada, com o uso de máscaras e sem o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado a dançar.





O consumo de bebidas e alimentos nos estabelecimentos segue restrito para clientes sentados.

