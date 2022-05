Respira Mamãe, a vida é feita de escolhas

Ontem participei de um evento da Campanha Maio Furta Cor com as psicólogas Giovanna Alberici e Ana Carolina Di Giogi e a Influencer Hylea Ferreira, que a conheci pessoalmente depois de muitas trocas de mensagens nas redes sociais sobre a maternidade risos.

Este evento abordava um tema muito delicado sobre comunicação não violenta e maternidade, acredito que a forma de falar com nossos filhos impacta diretamente nas ações deles, tanto é que ontem, depois de sair da roda de conversa cheguei em casa e enquanto trocava a fralda no meu filho para dormir eu disse a ele que eu estava rouca e ele me respondeu: “mamãe vou cuidar de você”.







São esses pequenos gestos e demonstrações de carinho que nos fazem ter a certeza que a comunicação com amor é capaz de transformar uma sociedade. Inclusive saiu a matéria na Folha de Londrina desta Campanha Maio Furta Cor que é dedicado à saúde mental materna, se você perdeu clique aqui e confira.





Eu me identifiquei ali em várias situações relatadas no evento, até porque não é fácil passar por tudo sem uma “rede de apoio”, muita gente me pergunta: Como você dá conta de cuidar de tudo? Eu sempre respondo com um sorriso no rosto que priorizo o que eu consigo fazer no dia, e o que não der fica para o outro dia. Penso que o segredo é levar a vida mais leve.

Continua depois da publicidade





Você conhece o tema “workaholic”? Acredito que sim ou já pelo menos ouviu falar, se ainda é novidade para você vou te explicar, são pessoas viciadas em trabalho ou pessoas que trabalham compulsivamente.





Agora você com certeza não conhece o termo mãeaholic, não é mesmo? até porque acabei de inventar (risos), mas é uma forma de eu traduzir as mães assim como eu compulsivas em ser mãe, abrir mão da vida profissional para cuidar dos filhos, dedicar todo amor, tempo e atenção aos filhos.





A vida é feita de escolhas, e eu “mãeaholic” escolhi não só dar presente e sim estar presente, até porque a primeira infância de uma criança é algo mágico e só quem está presente consegue viver esta magia. Para minha sorte, estou vivendo pela terceira vez esta magia.