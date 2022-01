Testemunho em brilho - Crônica de Maria Teresa Freire

Na minha morada silenciosa e escura aguardo o momento especial. O momento em que a luz clareia minha escuridão como o prenúncio da claridade constante que envolverá meus momentos, horas, dias e noites que seguirão.

A claridade que se incorporará à minha existência envolver-se-á de risos, conversas, abraços, beijos, cumprimentos carinhosos, de alegria!

Estarei acompanhada de brilhos, enfeites, mesa decorada, vinho saboroso, comida deliciosa. Estarei acompanhada de pessoas calorosas, vestidas com suas melhores roupas, com seus finos acessórios, envoltas em animação, em satisfação, em esperança de que o momento quase perfeito se repita nos dias adiante.

Retiram-me do local escondido, protegido onde estou embrulhada em papel de seda para que eu me mantenha brilhante e suave. Desembrulham-me, apreciando minha beleza singela, ainda que imponente. Levam-me para eu ser colocada no lugar que é sempre meu, acima das desavenças, acima do malquerer que, por vezes, se instala entre as pessoas. Acima da inveja, do ódio, da luta, do desencontro, dos vários desamores. Acima dos males terrenos que afligem mentes, almas e corações. Acima sim, para que o meu brilho lhes recorde para onde devem dirigir seus passos: para a luz, esperança e fraternidade.

Lá, do alto, observo a casa colorida, em verde, vermelho, prateado e dourado. Cores espalhadas por todos os espaços familiares, em pequenos objetos, em flores diminutas, em grandes pétalas que preenchem vasos de cristal límpidos e transparentes. Enfeites da época que relembram tradições, apegadas aos seus corações e mentes, tradições veneradas, tradições que sustentam o sentido da festa, a ingênua crença das crianças e a esperança de muitos.

Continuo a olhar, curiosa, os brindes em alto e em bom tom para que todos se unam no tilintar das taças, cheias de borbulhas na delicada cor âmbar a confirmarem os desejos de felicidade. Sigo olhando, atenta, aos atraentes pratos abarrotados dos manjares apetitosos que traduzem a reverência ao capricho de criação de tantos sabores delicados, fortes, claros, escuros, mas sempre convidativos à degustação.

Junto a mim, outros acompanhantes se instalam harmonizando-se àqueles duradouros momentos de contentamento e resplandecente de boa vontade entre as pessoas. Todos nós, bolas, pingentes, guirlandas, luzinhas e tantos outros, somos partes desse momento de regozijo e cooperamos para que assim seja. Nós, as enfeitadas decorações de Natal.

Sou a estrela que, na ponta mais alta da árvore de Natal, simboliza a verdadeira estrela que guiou os três Reis Magos até ao Pequeno Menino que nascia e trazia consigo a esperança de amor e renovação ao mundo.

Sou a estrela cujo brilho deve ser a guia de todos para a luz, para a compreensão, solidariedade e fraternidade.

Recolhem-me à minha morada silenciosa, porém com um sentimento esperançoso de ter cooperado em um festejo glorioso de amor e aconchego humano.

No próximo ano voltarei para renovar esses votos, com o mesmo brilho de sempre, pois represento a estrela que guia suas vidas!



MARIA TERESA FREIRE