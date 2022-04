Revista Sucuru homenageia às mulheres

Texto de Daniel Rodas, poeta e editor da Sucuru - Revista de Literatura e Arte Contemporânea.



É com grande alegria que anunciamos aos nossos leitores a publicação da edição mensal Nº13 - especial "Mês das Mulheres" - da Revista Sucuru!!! Nossa edição especial de Março é inteiramente dedicada à produção artística de autoria feminina, contando ao todo com 67 artistas oriundas do Brasil e do exterior. São poetas, contistas, pesquisadoras e artistas plásticas dos mais diversos estilos e segmentos, selecionadas a partir da chamada especial que lançamos no início do mês. Devido ao grande número de trabalhos, e visando contemplar a diversidade da produção, decidimos dividir o Nº13 em dois volumes temáticos: o Volume I, intitulado "Judite decapita Holofernes", em homenagem à resistência política feminina, e o Volume II, "Ishtar", em alusão aos múltiplos arquétipos do feminino e às diversas formas de "ser mulher". São colaboradoras do Nº13 da Sucuru:



Volume I: Amanda Amaral I Luana Góes I Gilda Portella I Gabriela Lages Veloso I Kátia Surreal I Alice Silva I Salma Soria I Karla Fontoura I Sandra Modesto I Beatriz Helena I Valeska Brinkmann I Nayana Ferreira I Carolina Esteves I Liliana da Silva Firmino I Julia Magnoni Roque I Lorraine Ramos I Luciana de Assunção I Ana Amorim Fontana I Deiziane Oliveira Santos I Nathália Aguiar I Daniela Rezende I Karolaynne Nunes I Isabel Furini I Iasmim Lucena I Yoná Souza I Karenina do Nascimento Rodrigues I Glaucia Ank I Sam Nina I Maria Luana Caminha Valois I Clarisse Nascimento I Gloria Scanavino I Geovanna Fernandes I Letícia Negrão Volume II: Lua Pinkhasovna I Neudenis Carvalho I Leila Rosa I Clareanna Santana I Guadalupe Ferreira I Carla Motta I Paula Oliveira I Clecimara Barbosa I Camila Sales I Juliana Schneider I Laura Redfern Navarro I Lais Rodrigues dos Santos I Ana Caroline Ferreira da Silva I Amanda Amorim I Lua Nê I Ana Luiza Tinoco I Maria Clara Gomes I Fabiana Rodrigues Carrijo I Igênia Moraes I Rachel Leão I Maria Emanuele I Sabrina Gesser I Thamires P. I Sheina Leoni Rosana Siqueira I Adriana de Freitas I Ci Borges I Erika Raylla Marinho Barbosa I Manoela Maia I Sindell Amazonas I Maria Antonieta Gonzaga Teixeira I Laila Angelica Moraes I Fernanda Ventura I Francisca de Paula Souza Araujo Os dois volumes podem ser acessados pelos links: Volume I: https://drive.google.com/.../1hLQWp670nUuf7.../view... Vol.II: https://drive.google.com/.../16z3iCBpwjcPWEWSJObr.../view...