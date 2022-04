Lançamento de 10 livros do poeta Daniel Mauricio

Daniel Mauricio, estará lançando amanhã, 10 de Abril, a partir das 10 horas, na Feira do Poeta de Curitiba, no Largo da Ordem, 10 livros de poesias de sua autoria.

Palavras de Cheiro foi prefaciado pelo poeta e jornalista Mhario Lincoln, e teve ilustrações realizadas pela poeta e artista plástica Luciah Lopes. Tive a honra de escrever a orelha desse livro. Iniciei falando que “Os leitores ficam encantados com a escrita de Daniel Mauricio, pois seus versos conseguem traduzir sentimentos, emoções, pensamentos e ideias. Ele cativa os leitores.

Podemos perceber que seus poemas têm ecos positivos quando lemos os comentários

que seus trabalhos recebem nas redes sociais.

Daniel Mauricio reside em Curitiba, sendo um dos integrantes da Avipaf (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia) e de outras Academias e Centros Literários. Sua trajetória poética foi marcada pelos Prêmio Marilda Confortin (2015) e Prêmio Alice Ruiz (2016), ambos promovidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Posteriormente recebeu outros prêmios literários. A maioria de seus poemas são curtos, mas emocionam os leitores.

Parabenizamos o poeta Daniel Mauricio pela bela iniciativa de lançar 10 livros de poesia.

Vale a pena conferir.