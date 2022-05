Exposição de Arte e Poesia organizada por Decio Romano

Em 08 de maio/22, foi inaugurada a exposição de Fotografia e Poesia "Lembranças Poéticas", organizada pelo poeta e fotógrafo Decio Romano, no espaço da Feira do Poeta de Curitiba. A exposição homenageia dez poetas que moravam em Curitiba e faleceram nos últimos tempos. São eles: Geraldo Magela (Magela era coordenador da Feira do Poeta), Regina Bostulim, Marcelo de Ângelis, Edilson del Grossi, Christiano Nunes, Delores Pires, Orlando Woczikosky , Isabel Sprenger Ribas, Paulo Garbus e Fernando Karl.

O evento teve apoio da Avipaf (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia).

Também fizeram parte da exposição poemas da Diretoria da Avipaf.