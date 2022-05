Amor de mãe! Poema de Joab Nascimento

Amor de mãe!



Nem a pétala duma rosa,

nem a beleza do mar,

nem o vôo do passarinho

na natureza a cantar

todo amor de uma mãe,

não tem como decifrar.



Toda mãe é responsável,

por nossa reprodução,

é a essência de Maria,

na mais sublime missão,

do seu ventre nasce a luz,

para toda criação.



Amor de mãe é mais belo,

que a luz que vem do sol,

que o raiar do novo dia,

brilhando todo arrebol,

chuva que molha o sertão,

ou canto do rouxinol.



O amor de mãe supera,

qualquer adversidade,

pra satisfazer seu filho,

não existe dificuldade,

no coração de uma mãe,

só cabe amor, sem maldade.



Parabéns pra todas mães,

hoje e todo ano inteiro,

mesmo perto ou distante,

pensa no filho primeiro,

o amor de mãe é sincero,

é sublime e verdadeiro.



Joabnascimento

Camocim-CE 08/05/2