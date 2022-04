13ª edição da Revista Escriba por Gerson Nagel

Iniciamos o presente ano com a publicação da 13ª edição da Revista Escriba, intitulada “Leia-me ou te devoro”. A edição inaugural de 2022 é comemorativa ao mês de março, em louvor às mulheres, com a temática feminina e conclama a todos refletir sobre o tema, mostrando-nos uma verve poética feminina.

Colaboram para esta edição poetas de todo país e arredores do mundo, sendo 37 artistas (mulheres, em maior número), entre poetas, artistas plásticos, grafiteiros e fotógrafos, atingindo um número expressivo de artistas já nesta robusta primeira edição de 2022 da Escriba.

O que nos orgulha e motiva, pela ampla adesão das artistas. Um convite ao público para imergir nas mais de 40 páginas desta edição, interagir e ajudar a divulgar trabalhos daqueles que constroem essa inspirada narrativa, que é o coletivo Escriba.

É uma honra e enorme satisfação receber tantos originais e repletos de significados, especialmente, enquanto vozes femininas no mundo hoje, levando Arte de primeiríssima ao público leitor. E o que é melhor, tudo de forma gratuita. Para ler o conteúdo da Revista Escriba basta acessar o site da LTD editora no ISSUU e folhear essa e tantas outras edições já produzidas.

Por fim, a Revista Escriba não podia deixar de exaltar os 250 anos da cidade de Porto Alegre (RS) e faz uma singela homenagem, mostrando o melhor da arte de rua, através dos grafites, murais coloridos e as diversas expressões poéticas que contagia a todas, pois é com luta e resistência que se faz mais esta edição da Revista Escriba.

A 13ª edição da Revista Escriba (“Leia-me ou te devoro”) ainda em fase de produção, promete estar no ar em breve. Está previsto ainda uma apresentação da Escriba digital e leitura de alguns poemas da edição durante o Sarau Poetaria (evento presencial), que acontecerá no próximo dia 07.04, no Dharma Brew Pub, em Porto Alegre (RS), a se confirmar.

Quem não puder comparecer, pode também conferir a 13ª ed. Revista Escriba “Leia-me ou te devoro”, através do link: https://issuu.com/tirodeletrased

Escriba-nos!

Gerson Nagel (poeta e editor)