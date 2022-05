Crianças do Sorriso - Poema de Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

Dia Nacional do Livro Infantil - 18 de Abril

CRIANÇAS DO SORRISO



As crianças

De minha escola

Brincam

Gritam

Pulam corda

Estudam

Escrevem

E escrevem livros.

Livros que falam dos bichos

Falam das tartarugas

Dos dinossauros gigantes

E falam também do gatinho mimoso

Do cãozinho que se chama capilé.

São livros lindos

Cheios de desenhos

Que enchem de ternura

Pois são escritos por crianças

Crianças do sorriso

Que amam

Que são amadas

E na essência…

O amor prevalece.





Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.

Castro-Paraná-Brasil