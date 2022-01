Unimed Londrina promove II Orquestra Itinerante com clássicos de Natal

Confira abaixo os roteiros da II Orquestra Itinerante da Unimed Londrina:



Data 18/12 - 19h30: Saída da sede administrativa da Unimed Londrina - Av. Ayrton Senna, 1.065



Segue pela Avenida Ayrton Senna da Silva, Rua João Huss, Rua Eurico Hummig – onde serão realizadas duas paradas com tempo de 5 a 10 minutos cada uma. A Orquestra Itinerante continua pela Avenida Madre Leonia Milito, Rua Maria Lúcia da Paz, com mais duas paradas de 5 a 10 minutos cada uma e segue para a Praça Pé Vermelho, onde haverá uma nova parada. O percurso continua pela Rua João Huss, Rua Terra Zenetti Lopes, Rua Ernâni Lacerda de Athayde – onde haverá duas paradas de 5 a 10 minutos cada. Continuação na Rua João Wyclif, Avenida Madre Leônia Milito, Avenida Garibaldi Deliberador, Avenida Waldemar Spranger, Rua Villa Lobos – com parada de 5 a 10 minutos, Rua Tito Carneiro Real, Rua Juvenal Borges de Macedo – com parada de 5 a 10 minutos, Avenida Waldemar Spranger, Rua Roberto Júlio Roehring com parada de 5 a 10 minutos, Rua Wener Sobral Arco-Verde, Rua Dos funcionários, Avenida Waldemar Spranger, Rodovia Celso Garcia Cid. A orquestra segue então pela Avenida Ayrton Senna da Silva para encerrar o roteiro na sede da Unimed Londrina.

Data 19/12 - 19h30: Saída da sede administrativa da Unimed Londrina - Av. Ayrton Senna, 1.065







Segue pela Avenida Ayrton Senna da Silva, sobe a Avenida Maringá, continua na Avenida Castelo Branco, Avenida Voluntários da Pátria - com parada de 5 a 10 minutos, Rua Foz do Iguaçu, Rua General Tasso Filho, Rua Prof. Samuel Moura - com parada de 5 a 10 minutos, Rua Capitão Vicente Januzi Filho - com parada de 5 a 10 minutos, Avenida Maringá. A orquestra vai subir a Rua Goiás, passar pela Rua Santos - com parada de 5 a 10 minutos, Rua Fernando de Noronha - com parada de 5 a 10 minutos, Rua Paranaguá - com parada de 5 a 10 minutos, Rua Alagoas, Rua João Cândido, Rua Goiás, Avenida São Paulo - com parada de 5 a 10 minutos e Rua Espírito Santo - com parada de 5 a 10 minutos. O percurso continua pela Higienópolis, seguindo pela Avenida Aminthas de Barros, Rua Prof. Joaquim de Matos Barreto e chegando à Avenida Ayrton Senna da Silva, onde o percurso será encerrado na sede da Unimed Londrina.

