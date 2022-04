Uma entrevista com Felipe Macedo, o Macedão, do Tribuna da Massa em Londrina

Sucesso na Rede Massa/SBT, onde, desde julho de 2020, está à frente do “Tribuna da Massa”, Felipe Macedo, o Macedão, comemora o êxito entre o público de Londrina e região. Aos 32 anos, o curitibano, que conquista excelentes índices de audiência, falou com o Blog. Veja a entrevista.

Como surgiu o convite para vir a Londrina?







Estava trabalhando no grupo massa em Ponta Grossa fazendo reportagens, quando a diretoria do Grupo e a família Massa me convidaram para implantar o “Primeiro Impacto” aqui em Londrina, fiquei lisonjeado e claro aceitei imediatamente, cerca de um ano depois estava por vir o maior desafio da minha carreira que era assumir o “Tribuna da Massa”, onde estou até hoje.