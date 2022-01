Sua História na FOLHA... Unimed Londrina

E em nosso especial “Sua História na FOLHA”, nos últimos dias, a entrevista foi com o diretor-presidente da Unimed Londrina, Dr. Omar Genha Taha.



Ele me recebeu na sede da entidade para um papo em que fala sobre a relação da Unimed com a comunidade londrinense - com a realização de diversos eventos e ações - e sobre a mais que consolidada relação com a Folha de Londrina.

Muito elogiado e reconhecido por sua gestão à frente da Unimed Londrina, Dr. Omar faz um balanço de sua gestão e adianta as novidades da operadora de planos de saúde que é referência no mercado.

“Temos também projeto de implementação e crescimento das nossas unidades existentes, tanto da clínica multiespecialidades como uma estruturação e ampliação do nosso Pronto Atendimento. O DOM também está sendo duplicado e em 2022 teremos muito mais projetos. E foi aprovado nosso hospital de 150 leitos que fica em uma área privilegiada da cidade, com acesso fácil, qualidade, tecnologia e atendimento diferenciado”, revela.

Mais detalhes? Na edição de fim de semana da FOLHA e neste vídeo: