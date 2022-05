Inauguração Atsushi Yoshii Tower em Londrina

O Grupo A.Yoshii comandou a inauguração, na última semana, do Atsushi Yoshii Tower. A imponente torre linear, paralela à Avenida Madre Leônia Milito, foi inaugurada com 100% das salas comerciais vendidas e homenageia, por todo o legado empresarial e contribuição para o desenvolvimento de Londrina e região, o engenheiro Atsushi Yoshii.

O projeto, assinado pela Spagnuolo Arquitetura, possui 26 pavimentos, sendo cinco deles de garagem, com 477 vagas de estacionamento. A torre conta com catracas de segurança, circuito de monitoramento por câmeras, sete elevadores, duas salas de reunião, auditório e mall de lojas no térreo. O edifício possui cisternas para acumulação de águas pluviais com uso na manutenção e tem um sistema construtivo que permite menores perdas e pouco impacto ao meio ambiente.





“O projeto buscou explorar todo o potencial do endereço, aproveitando a face sul para trazer luz natural aos ambientes sem os efeitos da insolação direta. Essa direção também proporciona bons visuais a partir de seu interior, o que possibilitou a utilização de painéis envidraçados que ajudaram a compor suas fachadas”, explica José Carlos Spagnuolo.





“É uma honra fazer parte da história desta cidade e poder colaborar para o desenvolvimento da Gleba Palhano, que nos últimos anos vem se mostrando como um grande espaço urbano, onde a paisagem, as pessoas e os negócios se encontram e movimentam toda a cidade. É com grande satisfação que levo meu nome para este projeto muito especial”, afirma Atsushi Yoshii.





Também como forma de homenagear o engenheiro, o edifício destaca uma escultura do artista plástico José Munhoz. "O Atsushi Yoshii Tower celebra a reputação, a visão empreendedora e a forte influência desse que é um líder na construção civil de Londrina. A Gleba Palhano mudou o eixo empresarial de Londrina e estamos conectados com o desejo do mercado por novos ambientes corporativos, com projeto moderno e localização estratégica", destaca o presidente do Grupo, Leonardo Yoshii.