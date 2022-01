Galmo entrega LaTorre em Londrina: aos detalhes!

A Galmo comandou a entrega do LaTorre, nas últimas semanas, e fizemos a cobertura completa. Com projeto lapidado artisticamente em cada detalhe, o LaTorre surge com um ícone do skyline de Londrina.

Localizado na Avenida Adhemar de Barros, 1400, no Bela Suíça, o LaTorre é um convite permanente a viver o que a vida reserva de melhor, como enfatiza o presidente da Galmo, Fernão Galindo.

Com quatro suítes e duas opções de planta, o LaTorre traz, entre seus muitos atrativos, lounge, piscina externa, piscina interna coberta e aquecida, espaço gourmet, churrasqueira, jogos gourmet, brinquedoteca, academia e uma praça em sua área comum. “O LaTorre surge, sem dúvidas, como mais um legado em alto padrão da Galmo em Londrina”, ressalta Fernão.

A cobertura completa é destaque na Folha de Londrina e no vídeo a seguir. As fotos são de Bruno Ferraro.