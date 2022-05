Eletiza de casa nova em Londrina

A Eletiza, uma das principais empresas no mercado de energia solar em Londrina, atuando desde 2017, acaba de mudar sua sede administrativa e comercial. O novo ambiente vem totalmente moderno, confortável e diferenciado para atender seus clientes, parceiros e colaboradores.



Com a nova sede, a Eletiza também traz algumas mudanças internas, como sua nova cultura empresarial, investimento expressivo em marketing e um novo posicionamento no mercado solar. Os sócios César Frari, Vando Cardoso e Rafael Kislowski preveem uma crescente expansão da empresa em diversas regiões do Brasil devido à alta procura no mercado solar.





Hoje ela está entre as principais empresas do segmento solar no estado e vem se destacando com projetos de altíssima qualidade, economia e sustentabilidade para os consumidores. A inauguração da nova sede está marcada para esta quinta, 26 de maio, e contará com a presença de seus clientes, parceiros e amigos.