Com alta dos combustíveis, taxistas de Londrina devem pedir reajuste

A presidente do Sindicato dos Taxistas de Londrina, Kate Rocha, afirmou que irá protocolar junto à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) a solicitação de reajuste da tarifa. "Estamos preocupados com o aumento do combustível. É uma situação que nos preocupa bastante. Os custos estão complicados e pedi reunião com o prefeito e com a CMTU para pedir que esse reajuste seja liberado pela prefeitura. Não temos reajuste desde 2016 e seguramos diante da concorrência com os motoristas de aplicativos. Também oferecíamos descontos, descontos, mas está ficando insustentável."

Segundo ela, a população terá compreensão se a tarifa for reajustada. "Com a guerra, nós sabemos que esses aumentos não vão parar aqui. Até ela acabar pode haver alguns outros aumentos. Queremos um reajuste de 6% a 10%, destacou.

"Se não tivesse esse aumento de combustível, eu não aumentaria agora, porque o pessoal está se recuperando da pandemia, no entanto, agora não tem como se manter. Se a prefeitura desonerar as despesas fixas anuais já ajuda. Só sei que precisamos procurar uma solução para ajudar o pessoal", declarou Rocha.





