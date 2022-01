Desgaste da bucha de suspensão traz risco de barulhos e má dirigibilidade; entenda os sinais

Parte do sistema de suspensão, a bandeja de suspensão sofre diversos impactos devido às irregularidades das vias, ocasionando desgaste das peças, como nas buchas de borracha que previnem os ruídos.



Por isso, merece alguns cuidados na hora da manutenção. “O motorista deve ficar atento a qualquer sinal de que a suspensão possa estar comprometida. Ao observar ruídos, direção puxando para um dos lados na aceleração ou desgaste irregular dos pneus dianteiros, é importante analisar o estado das buchas da bandeja”, explica Jair Silva, gerente de qualidade e serviços da Nakata.



Ao efetuar a troca das buchas da bandeja, Silva recomenda alguns cuidados. “Após desmontar a suspensão e remover as bandejas e usar ferramentas adequadas para remover as buchas, ao instalar as novas buchas, é preciso utilizar o colocador adequado para o modelo”, comenta o gerente.





Além disso, por algumas buchas contarem com posição de montagem, ressalta que é fundamental observar sempre as setas de posicionamento.