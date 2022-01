Confira seis dicas de preparação do carro para viagens de fim de ano

No fim de ano, época propícia para conhecer novos lugares, alguns viajam de avião e outros optam pelo carro. Para estes últimos, cuidados com o veículo, seja ele próprio ou alugado, são essenciais.

O engenheiro mecânico Denis Marum, atuante no ramo automotivo e autor do webcurso Mecânica Básica e Manutenção do Carro, dá seis dicas básicas para um bom percurso:



Pneus: Os pneus não podem estar carecas ou com bolhas. Nesta época, quando chuvas são comuns, é imprensindível tê-los em bom estado.





Correias: Dentada e Serpentina devem ser trocadas a cada três anos ou 50.000km. Se quebrar na estrada, o motorista sofre prejuízo.



Freios: Recomenda-se verificar espessura de pastilhas e discos, aproveitando e substituindo o óleo de freio para não correr o risco de ficar sem freios na descida da serra.





Óleo do motor: Se o carro apresenta alto consumo de óleo, melhor não ir para estrada. O especialista indica a troca do óleo e filtro de óleo.





Água do sistema de arrefecimento: A água do sistema de arrefecimento do motor também não pode ter histórico de consumo. Na estrada tudo é mais difícil, portanto os vazamentos devem ser resolvidos antes de sair de casa, mesmo com distâncias curtas. Superaquecimento do motor é outro problema sério que poderá pesar no bolso.





Alinhamento e balanceamento: Estes serviços economizam combustível e prolongam a vida dos pneus.

É melhor optar pela manutenção para não gastar com guincho e usufruir de uma boa viagem.