Além de tanque abastecido, viagem de moto exige vistoria; veja no que se atentar

A proximidade do verão e dos feriados do final do ano atraem os motociclistas para viagens. Porém, mais do que apenas abastecer o tanque, o preparo para um percurso longo sob duas rodas precisa ser cauteloso e incluir a revisão de itens vitais para o funcionamento da moto.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





É essencial que os motociclistas estejam atentos aos procedimentos de segurança, principalmente se a moto não é o principal meio de locomoção no dia a dia e está estacionada há muito tempo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“O fluxo de motos circulando nas estradas e rodovias de todo o país sempre aumenta no período de férias e festas de final de ano. E colocar a moto para rodas longas distâncias em maiores velocidades requer muita atenção dos motociclistas em relação a manutenção, pois algumas peças têm o funcionamento diretamente ligado à sua rodagem. A falta de cuidado pode ocasionar o mau funcionamento de peças, podendo causar panes no veículo, podendo causar sérios acidentes”, explica Fabio de Andrade, analista de produto da Laquila, empresa de motopeças.





Confira a lista de peças que exigem maior atenção dos motociclistas antes de viajar:





Pneus: motocicletas requerem pneus de alta qualidade, pois eles são responsáveis diretos pelo equilíbrio e aderência. “Verificar as condições dos pneus é vital antes de uma viagem. Essa conferência pode ser realizada por meio do TWI, relevo que se encontra entre os frisos. O desgaste indica que chegou o momento da troca. Pneus deteriorados ou de baixa qualidade conferem menor aderência, deixando o motociclista propenso a acidentes”, alerta Fabio.

Continua depois da publicidade





Kit de transmissão: essencial para a pilotagem segura, sendo responsável por transportar de maneira eficiente a potência do motor à roda traseira da motocicleta, é fundamental que kit de transmissão seja verificado para garantir a segurança na estrada.





Com o aumento da quilometragem rodada, pode haver uma fadiga na corrente da peça, criando uma folga que possibilita o desencaixe da corrente ou até mesmo a sua queda, gerando o travamento das rodas e potencial risco de acidentes. Além disso, todo kit de transmissão deve possuir selo de verificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).





Filtros de ar, combustível e óleo: O cuidado com a troca dos filtros é essencial para o desempenho da moto em qualquer ocasião e, antes de uma viagem longa, se torna ainda mais fundamental. A falta de manutenção dessas peças pode ocasionar riscos para o bom funcionamento do veículo.





Cada motocicleta conta com um prazo específico para a troca dos filtros, tendo o tempo de vida útil dos itens determinado de maneira diferente de montadora para montadora.





“Filtros de ar desgastados permitem que impurezas, como poeira e até pedras, entrem em contato com componentes internos do motor, formando um sistema abrasivo, que danifica as peças internas do motor e encurta a sua vida útil. O mau funcionamento do filtro de óleo também é capaz de influenciar no trabalho do motor”, conta Andrade.





“A negligência na troca do filtro de combustível possibilita a entrada de impurezas diretamente na linha de alimentação de combustível, podendo entupir esses canais ocasionando o não funcionamento do motor.”, acrescenta o especialista.





Lâmpadas de farol, freio e pisca alerta: De funcionamento obrigatório nas estradas e rodovias pela legislação de trânsito brasileira, as lâmpadas devem essencialmente ser verificadas. A falta de qualquer uma desses itens gera menor visibilidade, trazendo riscos eminentes a segurança.





“É evidente que, durante a noite, a visibilidade nas estradas é muito menor, por isso as lâmpadas são cruciais tanto para o motociclista ter uma visão melhor da pista quanto para os motoristas de veículos grandes notarem a presença do motociclista, evitando todo o tipo de acidente.”, destaca Fabio de Andrade.





Cabos de embreagem, acelerador e freio: Muito importante para a segurança dos motociclistas, cabos desgastados tem grande risco de estourar, colocando a vida do condutor em perigo.





"“O manuseio pesado da motocicleta indica que chegou a hora da troca dos cabos, manutenção que deve sempre ser feita com o seu mecânico de confiança", completa Andrade.