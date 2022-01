Agências do Trabalhador oferecem mais de 10 mil vagas pelo Paraná

As 216 Agências do Trabalhador e postos avançados espalhados pelo Paraná iniciam a semana do natal com a oferta de 10.159 vagas de emprego com carteira assinada.

As unidades de Curitiba e Região Metropolitana apresentam 1.747 postos para várias funções. As principais são operador de telemarketing, auxiliar de linha de produção e empacotador.

A regional de Toledo permanece como destaque no interior do Estado, com 1.606 vagas abertas. Destas, 583 são para auxiliar de linha de produção. A regional de Cascavel oferece 1.168 vagas, sendo 90 para açougueiro.





Em Londrina, o Sine (Sistema Nacional do Empregador) divulgou lista com mais de 360 vagas distribuídas em setores como telemarketing e cozinha. Saiba mais.





A produção agrícola também oferece vagas, em funções como monitor agrícola em Apucarana, Cascavel, Francisco Beltrão e Toledo, além de safrista em Campo Mourão, Ibaiti e Pitanga.

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.





Na capital paranaense, a Agência do Trabalhador de Curitiba atende o público de forma presencial das 9h às 17h. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado.





Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria.